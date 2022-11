Coreia do Norte lança mísseis balísticos

A Coreia do Norte lançou hoje (3) diversos mísseis balísticos. Funcionários do Ministério da Defesa do Japão afirmam que um dos projéteis pode ter sido um míssil balístico intercontinental.

Eles acrescentaram que, no mínimo, três mísseis foram lançados na direção do Mar do Japão. A estimativa é de que um dos mísseis tenha se deslocado em torno de 750 quilômetros a uma altitude aproximada de dois mil quilômetros. O projétil caiu no Mar do Japão, fora da Zona Econômica Exclusiva do país.

Uma hora depois, outros dois mísseis percorreram 350 quilômetros a uma altitude aproximada de 50 quilômetros. Segundo os funcionários, aparentemente esses mísseis também caíram no Mar do Japão, perto da costa leste da península coreana.

Autoridades do governo japonês dizem que - até o momento - não há registro de danos relacionados a mísseis.

O governo emitiu alerta pela detecção do lançamento de outro provável míssil balístico. O alerta foi disparado com o uso do sistema nacional de alertas de emergência J-Alert, que comunica informações emergenciais, por intermédio de satélites, para governos municipais ou provinciais do Japão. O alerta dizia que um projétil poderia sobrevoar as provinciais de Miyagi, Yamagata e Niigata das 7h50 às 8 horas (horário do Japão).

Depois, o Ministério da Defesa veiculou a informação de que esse projétil não sobrevoou o país e desapareceu dos radares quando sobrevoava o Mar do Japão. Funcionários do governo japonês verificam se o projétil teria sido um míssil.

Coreia do Sul

Enquanto isso, as Forças Armadas da Coreia do Sul anunciavam que a Coreia do Norte havia lançado, no total, três mísseis balísticos na direção leste.

A rede pública de emissoras KBS, da Coreia do Sul, divulgou a avaliação de que um dos projéteis teria sido um novo tipo de míssil balístico intercontinental chamado Hwasong-17 e que aparentemente teria fracassado em seu voo.

Em março, a Coreia do Norte havia anunciado êxito em um teste de lançamento do Hwasong-17 pela primeira vez. Havia sido o voo mais elevado de um míssil do país até então e a altitude alcançada teria sido superior a seis mil quilômetros.

Preocupação

Altos funcionários governamentais do Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul discutiram, hoje, por telefone, a respeito dos repetidos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte.

Eles chamaram os lançamentos de um ato provocativo e condenaram o governo de Pyongyang pelos métodos sem precedentes e a frequência dos disparos de mísseis, que ocorreram por dois dias seguidos.

Os funcionários governamentais afirmaram que as ações do lado norte-coreano são uma ameaça grave e iminente à segurança regional, além de representar um claro e sério desafio para a comunidade internacional. Eles concordaram em promover a cooperação em segurança.

Os representantes do Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul reafirmaram que seus países continuarão a trabalhar juntos para responder à situação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo a implementação de sanções contra a Coreia do Norte.

