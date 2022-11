Número de mortos em queda de avião no Lago Vitória chega a 19

Pelo menos 19 pessoas morreram quando um avião de passageiros caiu no Lago Vitória, na Tanzânia, neste domingo (6), enquanto tentava pousar em um aeroporto próximo, disseram o primeiro-ministro e a companhia aérea Precision Air. O voo PW494, operado pela Precision Air, atingiu a água durante tempestades e chuvas fortes, informou a estatal Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).



Em barcos, equipes de resgate correram até os destroços, que estavam quase totalmente submersos, para retirar os passageiros presos, disseram as autoridades locais. "Todos os tanzanianos se juntam a vocês no luto por essas 19 pessoas... que perderam suas vidas", disse o primeiro-ministro Kassim Majaliwa a repórteres na cidade de Bukoba, perto do local do acidente. Os investigadores estão apurando o que aconteceu, acrescentou Majaliwa.



O avião deixou a capital comercial da Tanzânia, Dar es Salaam, e "aterrissou" às 8h53 (0553 GMT), quando se aproximava do aeroporto de Bukoba, disse a Precision Air, maior companhia aérea privada do país, em comunicado. O avião transportava 39 passageiros, incluindo uma criança, além de quatro tripulantes, acrescentou a Precision Air. Inicialmente, a companhia informou que 26 das 43 pessoas a bordo foram resgatadas, mas, depois, disse que 24 sobreviventes foram relatados pelos serviços de emergência no local.

Uma testemunha disse à TBC que viu o avião voando de modo instável ao se aproximar do aeroporto e que havia pouca visibilidade. Segundo a testemunhha, o avião deu uma volta para o aeroporto, mas errou e caiu no lago.

Vídeos e fotos nas redes sociais mostraram o avião quase totalmente submerso, com apenas a cauda verde e marrom visível acima da linha d'água do Lago Vitória, um dos maiores da África.

