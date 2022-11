Polônia: não há indicação de que míssil tenha sido intencional

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse hoje (16) que não há indicação de que o ataque com míssil que matou duas pessoas ontem (15) tinha a intenção de atingir o país.

"Não há indicação de que foi um ataque intencional à Polônia, não foi um foguete apontado para a Polônia", afirmou em entrevista coletiva juntamente com o primeiro-ministro, Maateusz Morawiecki.

"Não temos evidências de que o foguete foi lançado pelo lado russo, há grande probabilidade de que tenha sido usado pelas forças de defesa ucranianas".

A Polônia está analisando a possibilidade de lançar o procedimento do Artigo 4, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas parece que pode não ser necessário usar essa medida, disse Morawiecki.

Os embaixadores da Otan realizam reunião de emergência nesta quarta-feira, para discutir a explosão de ontem em uma secadora de grãos no Leste da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia. A explosão ocorreu enquanto a Rússia disparava dezenas de mísseis contra cidades em toda a Ucrânia.

