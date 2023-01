Ardern se despede emocionada do cargo de premiê da Nova Zelândia

Jacinda Ardern se despediu emocionada nesta terça-feira (24) em seu último dia como primeira-ministra, falando da gentileza e empatia que os neozelandeses demonstraram por ela, mas disse que está pronta para ser irmã e mãe.

Dias depois de surpreender o mundo ao anunciar que "não tinha mais gás" para liderar o país e renunciaria, a líder de 42 anos chegou a uma reunião de políticos e anciãos maori na pequena cidade de Ratana, ao norte da capital Wellington, e foi instantaneamente cercada por apoiadores em busca de fotos.

"Obrigada do fundo do meu coração pelo maior privilégio da minha vida", disse Ardern em um discurso. Ela renunciará amanhã (25) e será substituída pelo novo líder do Partido Trabalhista, Chris Hipkins.

Ardern, junto com Hipkins e políticos da oposição, estavam fazendo uma visita anual a Ratana, onde uma celebração de uma semana é realizada pelo nascimento do profeta maori Tahupotiki Wiremu Ratana.

"Minha experiência geral neste cargo tem sido de amor, empatia e gentileza", disse ela.

Ícone global de esquerda, Ardern chamou a atenção por levar seu bebê a uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) e usar um hijab após um massacre contra muçulmanos. Embora tenha se tornado alvo de ódio e abuso online de extremistas de direita nas redes sociais, ela disse que estava deixando o cargo com amor no coração.

"Quero que saibam que parto com mais amor e carinho pela Nova Zelândia e seu povo do que quando comecei."

Antes de ir para o local da celebração, Ardern enfrentou a mídia possivelmente pela última vez como primeira-ministra, sorrindo amplamente ao se recusar a responder perguntas de ordem política, dizendo que agora eram responsabilidade de seu sucessor.

"Estou pronta para ser muitas coisas. Estou pronta para ser uma deputada. Estou pronta para ser uma irmã e uma mãe", disse ela.

*É proibida a reprodução deste conteúdo