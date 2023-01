Argentina: governo convoca Congresso para discutir impeachment no STJ

O governo da Argentina convocará sessões extraordinárias do Congresso para discutir o impeachment de membros do Supremo Tribunal de Justiça, entre outras medidas, disse a porta-voz presidencial nessa quinta-feira.

O presidente Alberto Fernández está tentando o impeachment de quatro membros da mais alta corte do país. No mês passado, ele travou confronto com o Judiciário sobre uma decisão para conceder mais verbas estatais à cidade de Buenos Aires, que é governada pela oposição.

A coalizão governista peronista precisaria de pelo menos dois terços dos votos em ambas as casas do Congresso para atingir sua meta. O patamar, no entanto, não deve ser alcançado depois que o governo perdeu vagas no Parlamento nas eleições de meio de mandato, em 2021.

Gabriela Cerruti, porta-voz presidencial, disse em entrevista coletiva que as sessões extraordinárias serão realizadas de 23 de janeiro a 28 de fevereiro.

