Países pedem que Talibã respeite direitos das mulheres no Afeganistão

Dez países-membros das Nações Unidas, incluindo o Japão e o Reino Unido, emitiram uma declaração conjunta sobre o Dia Internacional da Mulher. Eles instam o grupo islâmico Talibã a salvaguardar os direitos das mulheres no Afeganistão.

O Talibã tem adotado medidas para limitar os direitos das mulheres, como, por exemplo, proibir meninas de frequentar escolas do ensino médio.

Na quarta-feira (8), o embaixador da Albânia na ONU, Ferit Hoxha, leu a declaração afirmando que mulheres e meninas no Afeganistão estão enfrentando uma das piores crises de direitos humanos do mundo.

O documento exige que o Talibã reverta imediatamente todas as medidas opressivas contra as mulheres e meninas, além de respeitar os direitos humanos de todos os afegãos.

Posteriormente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas discutiu a situação no Afeganistão. Países-membros, sobretudo do Ocidente, expressaram preocupação com as medidas do Talibã.