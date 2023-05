Tiroteio em Hollywood deixa várias pessoas feridas

Várias pessoas ficaram feridas em consequência de um tiroteio durante passeio à beira da praia, na cidade de Hollywood, a 30 quilómetros de Miami, no estado norte-americano da Flórida, informou a imprensa local.

Nove pessoas, incluindo menores, foram hospitalizadas, informou o canal CBS, acrescentando que as autoridades prenderam cinco pessoas.

A polícia não adiantou detalhes do incidente, mas uma câmara no local captou imagens de pessoas correndo em pânico.

A polícia de Hollywood pediu aos pedestres que se mantivessem afastados do passeio de Broadwalk, uma vez que já iniciou as apurações.

Uma investigação preliminar revelou que uma discussão acalorada entre dois grupos foi a causa do tiroteio.



Entre as vítimas estão seis adultos e três crianças, disse Yanet Obarrio Sanchez, porta-voz do grupo de saúde Memorial Healthcare System, acrescentando que as vítimas estão em condição estável.

Ainda de acordo com a investigação preliminar, uma pessoa foi detida e outro suspeito é procurado pelas autoridades.

O tiroteio ocorreu por volta das 23h30 em Lisboa, próximo a uma loja de conveniência, uma de gelados e um restaurante.

Vídeos publicados no Twitter mostram equipes de emergência médica prestando assistência aos feridos.

"Obrigado aos bons samaritanos, aos paramédicos, à polícia e aos médicos e enfermeiros das urgências pela sua resposta imediata para ajudar as vítimas do tiroteio", disse, em comunicado, o presidente da Câmara de Hollywood, Josh Levy.

Hollywood Beach é um destino de praia popular, a 32 quilômetros de Miami. Era esperado que o local recebesse mais visitantes do que o habitual por ocasião do Memorial Day, feriado que homenageia os militares norte-americanos que morreram em combate, lembrado nessa segunda-feira (29).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.