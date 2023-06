Governo talibã realiza segunda execução pública no Afeganistão

As autoridades talibãs anunciaram nesta terça-feira (20) a segunda execução pública desde que assumiram o poder no Afeganistão, em agosto de 2021, de um homem condenado por homicídio múltiplo numa mesquita no Leste do país.

"[O homem] foi executado em público na cidade de Sultan Ghazi Baba, no centro da província de Laghman, de maneira que sofresse e servisse de lição para outros", disseram as autoridades provinciais em comunicado à imprensa.

A nota acrescentou que o homem executado era "Ajmal, filho de Naseem", condenado pelo assassinato de cinco pessoas.

Um representante do serviço provincial de comunicação e cultura disse à agência de notícias AFP que cerca de 2 mil pessoas assistiram à execução - incluindo familiares das vítimas -, que foi realizada de acordo com a lei islâmica.

A primeira execução pública do atual governo talibã no Afeganistão ocorreu em dezembro, na província de Farah, no Oeste do país.

As execuções públicas eram comuns durante o primeiro regime talibã, entre 1996 e 2001.

Os condenados eram frequentemente mortos a tiro ou apedrejados até a morte, dependendo dos crimes de que haviam sido acusados.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.