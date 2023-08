Reservas cambiais da China sobem em julho

As reservas cambiais da China chegaram a US$ 3,204 trilhões no fim de julho, ante US$ 3,193 trilhões no fim de junho, informou a Administração Estatal de Câmbio nesta segunda-feira (7).

Em julho, influenciado pelas políticas monetárias e pelas expectativas das principais economias, dados macroeconômicos mundiais e outros fatores, o dólar caiu e os preços dos ativos financeiros globais subiram de forma geral. Devido à conversão da taxa de câmbio e às mudanças nos preços dos ativos, as reservas cambiais da China aumentaram no mês, informou o governo.

A economia da China tem grande resiliência e potencial de desenvolvimento, e seus fundamentos positivos de longo prazo não mudaram, o que é propício para manter a estabilidade básica das reservas cambiais, acrescentou o governo.

