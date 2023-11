Israel concorda com pausas nos ataques a Gaza, dizem EUA

Israel concordou em interromper as operações militares em partes do norte de Gaza durante quatro horas por dia a partir desta quinta-feira, disse a Casa Branca, aumentando as esperanças de uma trégua em mais de um mês de combates que mataram milhares de pessoas e alimentaram receios de conflitos regionais mais amplos.

As pausas, que permitiriam que as pessoas fugissem por dois corredores humanitários e poderiam ser usadas para a libertação de reféns, foram os primeiros passos significativos, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

Mas à medida que a noite se aproximava, não havia relatos imediatos de uma trégua nos combates entre os edifícios em ruínas no norte da Faixa de Gaza.

Também não houve confirmação direta de Israel, que falou de forma mais geral sobre medidas que pareciam corresponder a acordos já em vigor.

"Estamos empreendendo medidas localizadas e precisas para permitir a saída de civis palestinos da Cidade de Gaza em direção ao sul, para que não os prejudiquemos. Essas coisas não prejudicam a luta na guerra", disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

As forças israelenses cercaram completamente a Cidade de Gaza nos últimos dias e os militares têm permitido a passagem segura dos civis ao longo da rota principal para sul durante três ou quatro horas por dia, com um número cada vez maior de famílias preferindo fugir.

Não haveria cessar-fogo total por enquanto, disse Gallant aos repórteres.

“Não vamos parar de lutar enquanto os nossos reféns estiverem em Gaza e enquanto não tivermos completado a nossa missão, que é derrubar o regime do Hamas e eliminar as suas capacidades militares e de governo”, disse Gallant.

Taher Al-Nono, conselheiro político do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse na quinta-feira que as negociações não especificadas continuavam e nenhum acordo foi alcançado com Israel até agora.

Israel desencadeou o seu ataque a Gaza em resposta a um ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, no qual homens armados mataram 1.400 pessoas, a maioria deles civis, e fizeram cerca de 240 reféns, segundo dados israelenses.

Aquele foi o pior dia de derramamento de sangue nos 75 anos de história de Israel e atraiu a condenação internacional do Hamas e simpatia e apoio internacional a Israel.

Mas a retaliação de Israel no enclave governado pelo Hamas causou grande preocupação à medida em que se desenrola uma catástrofe humanitária.

Autoridades palestinas disseram que 10.812 moradores de Gaza foram mortos até quinta-feira, cerca de 40% deles crianças, em ataques aéreos e de artilharia, enquanto os suprimentos básicos se esgotam e áreas são devastadas pelos implacáveis bombardeios israelenses.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse aos repórteres que buscou uma pausa maior do que quatro horas. “Pedi uma pausa de mais de três dias”, disse ele ao deixar a Casa Branca.

Questionado se estava frustrado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Biden disse: “Demorou um pouco mais do que eu esperava”.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi em Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose e Maayan Lubell em Jerusalém, Rami Amichay em Tel Aviv, Matt Spetalnick e Humeyra Pamuk em Washington, e outras redações da Reuters)