Israel promete retomar bombardeio se grupo de reféns não for libertado

O Exército israelense vai retomar os bombardeios sobre Gaza se o Hamas não libertar os reféns, como previsto no acordo mediado pelo Catar, até a 0h (hora local, 19h em Brasília), diz a edição online da Al Jazeera.

Egito

Negociadores egípcios tentam resolver o atraso na libertação do segundo grupo de reféns israelenses feitos pelo Hamas. O movimento radical palestino alega que Israel estaria bloqueando a entrada de mais caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em declarações ao canal de televisão libanês Al-Mayadeen, Osama Hamdan, dirigente do Hamas no Líbano, adianta que "há um esforço para resolver as questões" que impedem a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

De acordo com Hamdan, Israel teria violado os termos do acordo mediado pelo Catar ao atingir civis palestinos que, nesta sexta-feira (24), tentavam alcançar o norte de Gaza.

Os israelenses são também acusados de impedir a entrada de caminhões com ajuda humanitária em Gaza. "Houve violações ontem e hoje estão se repetindo", afirmou Osama Hamdan.

Fonte da cúpula do Hamas, citada pela BBC, disse, por outro lado, que Israel teria feito alterações significativas na lista de prisioneiros palestinos a serem libertados, acrescentando que as Forças de Defesa do Estado hebraico teriam também matado dois palestinos em Bei Hanoun, em Gaza.

Fonte das autoridades israelenses negou, em declarações à emissora pública britânica, qualquer violação do acordo de cessar-fogo temporário.

Crescente Vermelho

Em comunicado divulgado hoje, contrariando argumentos do Hamas para retardar a libertação do segundo grupo de reféns israelenses, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino informou que chegaram, nas últimas horas, ao norte de Gaza, 61 caminhões com alimentos, água, medicamentos e outros materiais médicos.

