Caravana de migrantes avança para os Estados Unidos

Milhares de migrantes e requerentes de asilo se locomoviam lentamente para o norte, através do estado de Chiapas, no sul do México, nesta terça-feira (26), em uma caravana na esperança de chegar à fronteira dos Estados Unidos, um dia antes de autoridades norte-americanas planejarem visitar o México para discutir migração.

Nesta quarta-feira (27), o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o chefe da Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, visitarão o México para encontrar com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

As autoridades discutirão "a migração irregular sem precedentes no Hemisfério Ocidental e identificarão maneiras pelas quais o México e os Estados Unidos enfrentarão os desafios de segurança na fronteira", segundo um comunicado do porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

A reunião ocorre uma semana depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, conversou por telefone com López Obrador, quando os dois líderes disseram que era necessária mais fiscalização em sua fronteira comum.

Na terça-feira, migrantes e requerentes de asilo, muitos deles levando crianças pequenas, caminhavam pela autoestrada perto da cidade de Villa Comaltitlán, no sul do México. Alguns seguravam uma faixa com os dizeres “Êxodo da pobreza”.

Rosa, de El Salvador, disse esperar que as autoridades aliviem o sofrimento dos migrantes.

“Estamos procurando algo melhor para nossos filhos e nossas famílias”, disse ela enquanto caminhava. “Espero que isso toque seus corações”, acrescentou.

Migrantes e requerentes de asilo transitam através do México para os EUA para escapar da violência, das dificuldades econômicas e dos impactos negativos das mudanças climáticas, segundo a ONU.

