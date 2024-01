Argentinos vão às ruas contra políticas do presidente Javier Milei

Milhares de argentinos são esperados nas ruas nesta quarta-feira (24, para protestar contra o novo presidente do país. O dia é de greve geral, para contestar o pacote de leis que Javier Milei pretende aprovar no congresso.

Entre as medidas estão limites no direito à greve e redução no financiamento dos sindicatos.

A maior central sindical da Argentina convocou também uma manifestação, para dizer "não" às opções do novo chefe de Estado.

