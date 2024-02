Neve cobre nordeste dos EUA, fecha escolas e cancela voos

Uma poderosa e rápida tempestade de inverno despejou neve no nordeste dos Estados Unidos nesta terça-feira (13), complicando a viagem de milhões de americanos, forçando o fechamento de escolas e causando cancelamentos nas viagens aéreas em toda a região.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que mais de 30 milhões de pessoas, da Virgínia Ocidental até a Nova Inglaterra, estavam sob alerta de tempestade de inverno devido à neve de 15 centímetros que caiu durante a noite.

Em Nova York, a cidade mais populosa do país, a chuva se transformou em neve nas primeiras horas da manhã. Espera-se que a cidade receba até 15 centímetros de neve ao longo do dia, levando a condições perigosas para dirigir.

No Lower Hudson Valley, foi registrado acúmulo de neve de até 5 centímetros por hora, informou o New York City Department of Emergency Management no X.

"Essas faixas se moverão em direção ao sul nas próximas horas até por volta do meio-dia, resultando em estradas rapidamente cobertas e condições de direção perigosas", disse a agência, pedindo aos motoristas que tenham cuidado.

Os distritos escolares de toda a região cancelaram as aulas presenciais do dia, incluindo a cidade de Nova York, que manteve aulas remotas para seus um milhão de alunos.

Mais de 900 voos de e para os aeroportos LaGuardia de Nova York, Boston Logan International e Newark Liberty International sofreram atrasos ou cancelamentos, de acordo com o Flightaware.com.

