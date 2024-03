Líderes internacionais cumprimentam novo presidente do Senegal

Os senegaleses foram às urnas na última semana para escolher o novo presidente do país. Foi eleito o candidato de oposição Bassirou Diomaye Faye, que se apresentou como figura antissistema. Os resultados definitivos foram publicados pelo Conselho Constitucional do Senegal. Bassirou Diomaye Faye venceu com 54,28% dos votos.

Neste sábado (30), o presidente angolano João Lourenço felicitou Faye, considerando que a sua vitória eleitoral vem confirmar a justeza dos ideais de justiça social e de patriotismo, acreditando em nova dinâmica nas relações bilaterais.

O novo dirigente recebeu cumprimentos de líderes internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, felicitou Faye. “Felicito Bassirou Diomaye Faye pela sua eleição como próximo presidente do Senegal. Envio cumprimentos calorosos ao povo senegalês, que demonstrou que o direito de votar – e de ter esse voto contado – continua a ser o limiar da liberdade da democracia”.

A votação naquele país estava inicialmente prevista para 25 de fevereiro, mas um adiamento de última hora provocou distúrbios e várias semanas de confusão que puseram à prova as práticas democráticas do Senegal. O pleito foi realizou no último domingo (24).

Com uma população de 18 milhões de habitantes, o Senegal é um dos países mais estáveis de uma África Ocidental abalada por golpes de Estado, que tem mantido fortes relações com o Ocidente.

*Informações são da Agência Lusa