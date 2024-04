Presidente equatoriano busca aprovação para medidas de segurança

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, busca neste domingo (21) o apoio dos eleitores para uma série de medidas de segurança em referendo nacional. Ele enfrenta o aumento da violência no país, que vem ganhando as manchetes internacionais.

Noboa pediu aos eleitores que apoiem patrulhas conjuntas policiais e militares, a extradição de criminosos procurados e penas mais longas por terrorismo e homicídio, entre outros crimes, para combater a crescente onda de violência atribuída a gangues de tráfico de drogas.

As pesquisas sugerem que é mais provável que os eleitores apoiem Noboa no referendo de 11 questões, embora recentes cortes de energia no país possam diminuir o apoio. Cinco das medidas modificariam a Constituição se aprovadas.

“O resultado do referendo definirá o rumo da política que tomaremos”, disse Noboa em evento que lançou a votação. "Como autoridades, seremos obrigados a respeitar isso."

Às 10h (hora local), cerca de 8% dos eleitores haviam comparecido às urnas, de acordo com o Conselho Eleitoral do Equador. Houve dificuldades na instalação de algumas sessões de votação devido às fortes chuvas em algumas partes do país.

