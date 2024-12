Hamas e Israel trocam acusações por atraso em cessar-fogo

O grupo militante palestino Hamas e Israel trocaram acusações nesta quarta-feira sobre o fracasso em concluir um acordo de cessar-fogo, apesar do progresso relatado por ambos os lados nos últimos dias.

O Hamas disse que Israel estabeleceu novas condições, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o grupo de voltar atrás em entendimentos já alcançados.

"A ocupação estabeleceu novas condições relacionadas à retirada, cessar-fogo, prisioneiros e o retorno dos deslocados, o que atrasou o acordo que estava disponível", disse o Hamas.

O Hamas disse, no entanto, que estava mostrando flexibilidade e que as negociações, mediadas pelo Catar e Egito, estavam indo em uma direção séria.

Netanyahu rebateu em uma declaração: "A organização terrorista Hamas continua mentindo, está renegando entendimentos que já foram alcançados e continua a criar dificuldades nas negociações."

Israel, no entanto, continuará os esforços incansáveis para devolver os reféns, ele acrescentou.

Negociadores israelenses retornaram a Israel do Catar na terça-feira à noite para consultas sobre um acordo de reféns após uma semana significativa de negociações, disse o gabinete de Netanyahu na terça-feira.

Os mediadores dos EUA e árabes, Catar e Egito, intensificaram os esforços para concluir um acordo nas últimas duas semanas.

Israel mantém ataques

Enquanto isso, as forças israelenses mantiveram a pressão militar sobre o enclave palestino. Médicos disseram que ataques militares israelenses mataram pelo menos 24 pessoas na Faixa de Gaza na quarta-feira.

Um dos ataques teve como alvo uma escola que abrigava famílias deslocadas no subúrbio de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, eles acrescentaram.

O exército israelense disse que atingiu um militante do Hamas que operava na área de Al-Furqan, na Cidade de Gaza.

Vários palestinos foram mortos e feridos na área de Al-Mawasi, uma zona humanitária designada por Israel em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde o exército disse que o ataque teve como alvo outro agente do Hamas que operava lá.

O ministério da saúde em Gaza, administrada pelo Hamas, disse que as forças israelenses continuaram a sitiar os únicos três hospitais, quase inoperantes, na extremidade norte do enclave, cercando Beit Lahiya, Beit Hanoun e Jabalia.

O exército israelense forçou autoridades do hospital indonésio a evacuar pacientes e funcionários na terça-feira e continuou a operar nas proximidades do Hospital Kamal Adwan. Eles também ordenaram que o hospital fosse evacuado, mas autoridades se recusaram, citando riscos para dezenas de pacientes.

Tropas israelenses estavam operando nas proximidades do hospital nos últimos dois dias e um oficial de segurança israelense disse que a área era um reduto do Hamas.

"Kamal Adwan está no centro da luta mais complexa em Jabalia", disse ele. “Estamos sendo muito cuidadosos."

Palestinos acusam Israel de tentar despovoar permanentemente o norte de Gaza para criar uma zona de proteção, o que Israel nega.

A guerra foi desencadeada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas como reféns para Gaza, de acordo com contagens israelenses.

A destruição da Faixa de Gaza por Israel já matou mais de 45.200 palestinos, de acordo com autoridades de saúde no território administrado pelo Hamas. A maior parte da população de 2,3 milhões de pessoas foi forçada a deixar suas casas e atualmente grande parte de Gaza está em ruínas pelos intermináveis bombardeios de Israel, que tem no apoio militar dos Estados Unidos um importante aliado.

* É proibida a reprodução deste conteúdo