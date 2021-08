CNJ faz inspeção em gabinetes de desembargadores do TJRJ

Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autorizou a realização de uma inspeção nos gabinetes de sete desembargadores e de uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A medida foi assinada na sexta-feira (20).

A correição foi autorizada após os magistrados terem sido citados em matérias jornalísticas sobre um suposto esquema de corrupção na Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio (Fetranspor). Os trabalhos do CNJ começaram hoje e se estenderão até amanhã (24).

Em nota, o TJRJ declarou que o processo corre em segredo de justiça e que não irá se manifestar sobre o assunto.