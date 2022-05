RJ: Justiça decreta prisão de agente socioeducativo acusado de estupro

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de um agente socioeducativo acusado de estupro em unidade de internação feminina de adolescentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do estado (Degase).



Ele responde por diversos crimes de estupro de vulnerável contra internas na unidade Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador, na zona norte da cidade do Rio, em 2021.

A decisão foi tomada pelo 6º Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Outro agente denunciado pelo crime já está preso.



A investigação começou a partir de denúncias feitas por internas adolescentes, que relataram ter sido submetidas a uma rotina de violência sexual dentro da unidade.

Depois das denúncias, a cúpula do Degase foi afastada pelo secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, em julho do ano passado.