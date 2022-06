Magistradas debatem violência política de gênero em seminário no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje (13) um evento com magistradas eleitorais para debater a violência política de gênero. Durante o encontro foram debatidas normas para promover enfrentamento ao tema, além da troca de experiências sobre o assunto com juízas de outros países.

Durante o evento, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que é preciso reafirmar o compromisso com a cidadania plena, reconhecendo as desigualdades nas questões de gênero.

Fachin citou dados referentes às eleições de 2020 e informou que as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, no entanto, cerca de 66% do total de registros de candidaturas foram de homens no último pleito.

"Precisamos de mulheres ocupando vários espaços de poder. Esse encontro é um momento de fortalecimento e reconhecimento do papel e da importância das mulheres na magistratura eleitoral", afirmou.

Ao final das palestras, será elaborado um diagnóstico sobre as dificuldades enfrentadas pelas juízas e o entendimento dos tribunais eleitorais sobre os temas abordados.