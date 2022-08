CNJ divulga lista com os maiores litigantes da Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou hoje (9) um painel de dados que mostra os maiores litigantes com ações no Judiciário brasileiro. As informações envolvem as instâncias judiciais estaduais, federais e trabalhistas.

De acordo com o levantamento, órgãos públicos e bancos públicos e privados têm o maior número de processos em andamento.

Na condição de réus, aparecem nos primeiros lugares a Caixa, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Bradesco, a Advocacia-Geral da União (AGU), representante legal do governo federal, e o Ministério da Economia, que inclui diversos órgãos.

No polo ativo, condição de quem entra com o processo, estão no topo da lista o Ministério da Economia, o Distrito Federal, a Caixa, o Bradesco e o Ministério Público Federal (MPF). Os dados foram levantados até maio deste ano.

A lista completa poder ser acessada no site do CNJ. O levantamento ainda está em fase de homologação e podem ser inseridas novas informações pelos magistrados.

Segundo o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, as informações são importantes para promover medidas para desafogar o Judiciário.

"Esse painel vai contribuir com o aperfeiçoamento da gestão judiciária e permitir a comparação do retrato atual dos processos pendentes com os casos novos. Com as informações estatísticas sobre os litigantes atuais, será possível mapear tendências de alta ou queda no ajuizamento e no acervo dos casos. Com isso, implementaremos medidas de tratamento adequado aos conflitos, num contexto de desjudicialização", disse Fux.