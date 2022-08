Luis Felipe Salomão toma posse como corregedor nacional de Justiça

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão tomou posse hoje (30) no cargo de corregedor nacional de Justiça. O mandato será de dois anos e será ocupado pelo ministro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A cerimônia de posse foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

O corregedor não discursou na posse.

O presidente do Supremo, Luiz Fux, cumprimentou Salomão e disse que o ministro irá engrandecer o colegiado.

"Teremos muito a caminhar, pela vasta experiência e pela sabedoria de Vossa Excelência, com quem passamos a contar pela edificação de um Judiciário independente, fortalecido e cada vez mais atuante na defesa do Estado democrático de direito, do governo das leis, bem como na busca da paz social". afirmou.

Luis Felipe Salomão nasceu em Salvador e tomou posse no STJ em 2008. É graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de diversos livros e artigos jurídicos sobre direito civil, juizados especiais, arbitragem e acesso à Justiça.

No CNJ, a função de corregedor é sempre ocupada por um membro do STJ.