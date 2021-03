Conselho de Ética dá continuidade a processo contra Daniel Silveira

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputado decidiu nesta ça-feira (9), por 15 a 1, dar continuidade ao processo movido pelo PSL contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar é acusado de gravado ilegalmente uma reunião do partido em outubro de 2019.

Daniel Silveira será notificado e á dez dias úteis para apresentar defesa por escrito, indicar provas e testemunhas. Para o relator, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), a conduta de Silveira foi "de extrema gravidade" e "clara ofensa ao direito à intimidade”. Uma nova reunião do Conselho de Ética está marcada para -feira (11), às 10 horas.

O deputado foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), e a decisão foi mantida pela Câmara. Silveira também responde no Conselho de Ética a processos por quebra de decoro parlamentar, sob a acusação de ofensas a integrantes da Suprema Corte.

Também em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao STF a abertura de inquérito para apurar a conduta do deputado.

Após ser preso pela Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Silveira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Rio . No local, o parlamentar discutiu com uma servidora do órgão após se recusar a usar máscara facial como medida de proteção à covid-19.

No documento enviado ao STF, o vice-procurador-geral da República Humberto Jacques de Medeiros pede que sejam apurados os crimes de desacato e infração de medida sanitária preventiva.