União Brasil anuncia Soraya Thronicke como pré-candidata à Presidência

O União Brasil anunciou hoje (2) que a senadora Soraya Thronicke (MS) é a pré-candidata do partido à Presidência da República. O nome de Soraya, no entanto, deverá ser confirmado em convenção nacional do partido. As convenções partidárias para oficializar candidaturas devem ocorrer até o dia 5 de agosto.

A pré-candidatura da senadora sul-mato-grossense ocorre após a desistência do presidente do partido, deputado federal Luciano Bivar, de concorrer na eleição de 2 de outubro. “Resolvi voltar e permanecer na Câmara Federal”, disse em discurso na convenção estadual do União Brasil, em Pernambuco, seu reduto eleitoral.

Soraya Thronicke é senadora de primeiro mandato, eleita em 2018 pelo PSL, então partido do presidente Jair Bolsonaro. Após o PSL se fundir com o Democratas, criando o União Brasil, parlamentares mais alinhados com Bolsonaro deixaram a legenda para se juntarem ao presidente no PL, mas Soraya continuou no partido, mostrando fidelidade a Bivar. Ela é advogada e empresária.

Matéria alterada às 18h18 para alteração da data limite das convenções partidárias que é 5 agosto e não 15 de agosto, como publicado anteriormente.