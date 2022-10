Votação para presidente já se encerrou em 59 países, informa TSE

Até as 12h de (2), no horário de Brasília, a votação no primeiro turno das Eleições 2022 já havia se encerrado em 59 países, informou a Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os eleitores no exterior votam apenas para o cargo de presidente da República.

Neste ano, foram montadas seções eleitorais em 181 cidades estrangeiras. Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior, aumento de 39,21% em relação às eleições gerais anteriores, em 2018.

A organização das eleições no exterior, como o envio de urnas e a abertura de seções eleitorais, fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). O órgão informou que já começou a receber os primeiros boletins de urna provenientes de outros países. A divulgação dos resultados oficiais, contudo, só deve começar às 17h.

Neste ano, pela primeira vez, todas as seções eleitorais do Brasil ficam abertas das 8h às 17h no horário de Brasília . Nas localidades com outro fuso horário, portanto, o horário é adaptado de acordo com o horário local.

A regra, entretanto, não se aplica aos eleitores das seções eleitorais no exterior, em que as urnas são abertas das 8h às 17h no horário local. Confira abaixo os países com fuso mais avançado em que a votação para presidente já se encerrou:

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Barein

Bélgica

Bulgária

Catar

China

Hong Kong (Província da China)

Chipre

Coreia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Filipinas

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria

India

Indonésia

Irã

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Kuwait

Líbano

Luxemburgo

Malásia

Moçambique

Namíbia

Nepal

Noruega

Nova Zelândia

Omã

Palestina

Polônia

Quênia

República Tcheca

Romênia

Rússia (Federação Rússia)

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Taiwan

Tanzânia

Timor Leste

Turquia

Vietnã

Zâmbia

Matéria atualizada às 13h14.