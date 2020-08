Procurador Eduardo El Hage diz que Rio de Janeiro vive dia triste

O procurador da República, Eduardo El Hage, coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, rebateu acusações feitas pelo governador afastado Wilson Witzel, que se disse vítima de perseguição política.

Durante a coletiva de imprensa em que detalhou a operação Tris in idem, desencadeada em conjunto com a Polícia Federal, El Hage afirmou que as investigações se sustentam e que não houve qualquer motivação política.

A ação, um desdobramento das Operações Favorito e Placebo, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra agentes públicos, políticos e empresários, suspeitos de envolvimento em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, especialmente em compras efetuadas durante a pandemia de Covid-19.

Segundo o procurador, a partir das investigações foi possível reunir provas robustas contra Witzel.

Como exemplo de provas que pesam contra o governador afastado, Eduardo El Hage narrou que as investigações encontraram e-mails encaminhados por Wilson Witzel. As mensagens envolveriam contratos entre o escritório da primeira-dama, Helena Witzel, e empresas citadas na delação premiada Edmar Santos, ex-secretário estadual de Saúde.

Diante do material coletado, El Hage garantiu que o pedido de afastamento do cargo era a única solução que poderia ser tomada.

O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão de Witzel, mas o ministro Benedito Gonçalves entendeu ser suficiente o afastamento do cargo.

Durante a coletiva, o superintendente Regional da PF no Rio de Janeiro, Tácio Muzzi, detalhou o andamento da operação, que também cumpriu mandado de busca e apreensão contra o vice-governador, Cláudio Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Ceciliano.

Entre os presos nesta sexta-feira estão o presidente Nacional do PSC, Pastor Everaldo, e o ex-secretário de desenvolvimento do Rio de Janeiro e antigo braço direito de Witzel, Lucas Tristão.

