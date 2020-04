Hospital de Volta Redonda cria central telefônica de atendimento

O Hospital Regional Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, na região do Médio Paraíba, instalou uma central de atendimento para familiares de internados na unidade. Com a superlotação dos hospitais da cidade do Rio de Janeiro, o Zilda Arns, a cerca de 130 quilômetros da capital, começou a receber, desde a semana passada, pacientes da cidade do Rio de Janeiro diagnosticados com a covid-19.

O serviço foi instalado após promotores de Justiça relatarem à direção do hospital notícias recebidas da ouvidoria do MP, de que os parentes dos pacientes não estavam obtendo informações da evolução do estado de saúde dos doentes, considerando a impossibilidade de realização de visitas ou de presença de acompanhantes na unidade de saúde.

A central funciona diariamente nos telefones: (24) 3341-8614, (24) 3339-6845 e (24) 99238-7696. Em caso de não conseguirem contato, os parentes dos pacientes podem acionar os telefones (24) 3339-6159 - Assistente Social; (24) 3339-6841 - Ouvidoria e (24) 3339-6844 - Recepção.

O serviço é coordenado por um médico que passa informações dos pacientes.

Reclamações

Os parentes de pacientes que não consigam as informações sobre o estado de saúde dos pacientes através dos números informados, podem encaminhar sua reclamação para a Ouvidoria/MPRJ, por meio do formulário eletrônico http://www.mprj.mp.br/comunicacao/ouvidoria/formulario, para que sejam adotadas as medidas eventualmente necessárias para a melhoria no funcionamento da central de atendimento do hospital.