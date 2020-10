Hospital de Bonsucesso será reaberto parcialmente após incêndio

O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) será reaberto parcialmente a partir da próxima semana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pelo Ministério da Saúde. O hospital foi atingido por um incêndio na última terça-feira (27), e o prédio 1 foi interditado pela Defesa Civil do Município.

"Na próxima quarta-feira (4), os prédios 3, 4, 5 e 6 do hospital retomam suas atividades. Terão continuidade as consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados e doação de sangue. Emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio afetado, permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários", disse o ministério em nota.

A apuração dos fatos que levaram ao incêndio segue em andamento, com perícia a cargo da Polícia Federal (PF). O Ministério da Saúde informou que vai verificar a necessidade orçamentária extra para apoiar as soluções e obras para o restabelecimento pleno do prédio e das estruturas afetadas.

Segundo o ministério, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio 2 do complexo hospitalar, passará por avaliação técnica para o retorno dos atendimentos. Quatro pessoas morreram, após serem transferidas às pressas durante o incêndio.