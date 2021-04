Governo do Rio notifica Duque de Caxias sobre vacinação de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) enviou nesta quarta-feira (21) ofício para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, solicitando esclarecimento sobre a vacinação contra a covid-19 na cidade.

“Imagens exibidas, nesta quarta-feira, por emissoras de TV, demonstraram que a Secretaria municipal de Saúde vem descumprindo constantemente as recomendações de vacinação do grupo prioritário preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), além da total falta de organização na logística da vacinação”, informou a SES.

Na página da prefeitura de Duque de Caxias, a informação é de que o município está vacinando hoje (22) pessoas a partir dos 57 anos e apenas um dos grupos de risco para a vacinação contra a covid-19, os que têm obesidade mórbida.

No documento, a secretaria estadual pede ao município urgência na reorganização da sua estratégia de vacinação local para que possa se alinhar à campanha de vacinação que vem ocorrendo em todo o estado, cumprindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A SES informou que, desde o início da campanha de vacinação, vem enviando rotineiramente ofícios aos 92 municípios fluminenses, orientando que sejam seguidos os grupos prioritários elencados pelo PNI, tendo em vista a irregularidade no fornecimento de vacinas pelos laboratórios produtores.

“O documento ressalta ainda que a ampliação da vacinação para novos grupos, sem a previsão de recebimento de maior volume de doses de vacina pelo Ministério da Saúde, demonstra a total falta de sincronismo e alinhamento do município com as recomendações da SES. A tomada de decisão sem avaliação do impacto na estratégia de vacinação em andamento pode gerar problemas não só no desenvolvimento das ações, causando transtornos à população, como estimulando a desconfiança e a perda de credibilidade no programa de imunização”, disse a secretaria estadual.

Duque de Caxias

A prefeitura de Duque de Caxias, comandada por Washington Reis, disse que o município adota um protocolo de vacinação que vem alcançando resultados positivos na cidade sem deixar de seguir as recomendações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

“Um exemplo disso é que, do total de 128.669 pessoas com 60 anos ou mais, 104.750 já receberam a primeira dose. Sendo assim, Duque de Caxias já vacinou 81,4% da população acima de 60 anos de idade. O que justifica o município ampliar o alcance da imunização contra a covid-19 para a faixa etária de 57 anos ou mais”, informou, em nota, a prefeitura.

Além de manter o cronograma da vacinação da primeira dose por faixa etária, a prefeitura disse que está priorizando a vacinação de pacientes com comorbidades: obesos mórbidos, diabéticos, cardiopatas, renais crônicos, pessoas com síndrome de down, pneumopatias, deficientes físicos, e aguarda a chegada de novas doses para ampliar a vacinação também para catadores de lixo, professores, motoristas e cobradores de transporte público.

A gestão municipal informou ainda que o ponto de vacinação da primeira dose da vacina de Oxford/Astrazeneca, montado nesta quinta-feira, na Praça da Prefeitura, no Jardim Primavera, contemplou não só pessoas com obesidade mórbida, mas também pessoas com outras comorbidades.

“Com a chegada de novas doses de vacinas, a prefeitura pretende ampliar esses pontos de vacinação, alcançando o maior número de pessoas com comorbidades residentes no município”, completou.