Jogador francês é confirmado com coronavírus

A França tem mais de 124 mil casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). Entre as vítimas do país europeu está o jogador de futebol Junior Sambia. O volante do Montpellier foi internado no hospital Clinique du Parc, na cidade de Lyon. O jovem com 23 anos testou positivo para o novo coronavírus.

Em entrevista à emissora alemã RTL, o empresário do atleta, Frédéric Guerra, afirmou que Sambia teve uma grande melhora nas últimas horas: “Ele está sem respirador e, embora seja um longo processo de recuperação, ele não está mais em coma (…). Sem dúvida, são boas notícias. Ele está respirando sozinho e é muito bom ouvir isso”.

Segundo o agente esportivo, o jogador estava respeitando as medidas de distanciamento social propostas pelo Governo da França. Assim, ele suspeita que o volante tenha pegado o vírus enquanto fazia compras.

O número de mortos no país europeu por conta da pandemia vem diminuindo nos últimos dias, mas a doença contabiliza até agora quase 23 mil óbitos. Em março, o sul-coreano Hyun-jun Suk, que atua pelo Troyes, da Ligue 2, foi o primeiro jogador profissional na França a contrair coronavírus.