Federação catarinense adia quartas de final do Estadual

Depois de cancelar, na tarde do último sábado (11), o confronto de volta das quartas de final entre Avaí e Chapecoense, previsto para a tarde deste domingo (12), em Florianópolis, a Federação Catarinense de Futebol anunciou que os outros três jogos também foram adiados: Marcílio Dias x Criciúma, Brusque x Joinville e Figueirense x Juventus. Em comunicado, a entidade afirmou que novas datas dos jogos de volta das quartas de final, das semifinais e das finais serão informadas oportunamente.

Na tarde de sábado, a Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual notificou o Avaí, a Chapecoense e a Federação Catarinense de que 14 casos de covid-19 haviam sido confirmados no elenco e na comissão técnica da Chapecoense. Além desses casos na equipe do oeste catarinense, Moisés Egert (técnico do Marcílio Dias), Patrick (volante do Figueirense), dois jogadores do Criciúma, dois atletas e dois membros do departamento médico do Joinville também estão infectados.

A partida entre Tubarão e Concórdia, que marca a luta para fugir do rebaixamento, prevista inicialmente pela Federação para a próxima terça (14) às 15h, não foi alterada.