Magnus mantém 100% de aproveitamento na Liga Nacional de Futsal

O Magnus Futsal foi até o Ginásio SESC Ceilândia nesta quarta (16) e superou o Brasília por 3 a 1 em jogo válido pelo grupo A da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Com o resultado, a equipe de Sorocaba manteve 100% de aproveitamento na competição, com cinco vitórias em cinco jogos.

Apesar de o Magnus ter ficado com a vitória final, foi o Brasília que abriu o placar, aos 9 minutos, com Luan Leite.

Mas a vantagem da equipe da casa só durou até os 17 minutos, quando o ala Leozinho aproveitou confusão na área para deixar o seu.

O Magnus conseguiu a virada aos 4 minutos da etapa final, quando Danilo tocou para Ricardinho bater de primeira. E o terceiro saiu aos 12 minutos, com Pedrinho.

Triunfo fora de casa

Quem também venceu fora de casa nesta quarta foi o Joinville, que foi até o Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão (Paraná), para superar o Marreco por 3 a 2.

Os visitantes mostraram força e abriram o placar aos 10 minutos com Caio, após ótima trama de sua equipe. Mas o gol mais bonito saiu aos 12 minutos, quando Genaro fez de letra. E o mesmo Genaro marcou o terceiro de sua equipe um pouco antes do intervalo.

Na etapa final o Marreco apostou no goleiro linha com o objetivo de buscar a virada. A estratégia quase deu certo, pois conseguiu dois gols com Cappa. Mas a vitória final foi mesmo do Joinville.

Vitória simples

Fechando os confrontos desta quarta pela LNF, o Cascavel recebeu o Blumenau no Ginásio da Neva, em Cascavel (Paraná), e venceu por 1 a 0, gol de Jorginho.

