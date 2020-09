Santana e Ypiranga começam nesta quarta decisão do título amapaense

Santana e Ypiranga entram em campo nesta quarta-feira (23) no primeiro jogo da final do Campeonato Amapaense. A partida começa às 20h (horário de Brasília) , no estádio Zerão, na capital Macapá (AP). O Ypiranga busca o seu nono título na competição, enquanto o Canário Milionário nunca foi campeão do Amapazão, desde que o torneio se tornou profissional em 1991.

Desde 2010 sem chegar à final do Estadual, o Santana conquistou a vaga no último jogo da primeira fase, disputada em sistema de pontos corridos. Na última rodada, a equipe comanda butécnico Isac Pinheiro precisava golear o Macapá e, além disso, o Trem precisava perder para o Ypiranga. E foi isso que aconteceu. A Locomotiva perdeu por 4 a 2 e o Santana venceu por 4 a 0. Tais resultados fizeram com que Canário Milionário terminasse em quarto lugar na tabela.

Na semifinal, o Santana se superou para ganhar do Santos-AP, campeão do Amapazão no ano passado. Após empate no jogo de ida por 2 a 2, no confronto de volta, o Santana venceu por 1 a 0 e carimbou o passaporte para a decisão.

Já o Ypiranga encerrou a primeira fase na vice-liderança, com nove pontos. O Clube da Torre assegurou a vaga para as semifinais após vencer os dois últimos jogos, contra o Santos-AP e o Trem. Noembate com o São Paulo-AP, pelas semifinais, a emoção durou até o fim da partida. O empate por 1 a 1 deixou a disputa em aberto. No segundo jogo, de virada, nos acréscimos do segundo tempo, o Ypiranga marcou o gol da vitória com o atacante Wilker.

Após percorrerem caminhos espinhosos, Santana e Ypiranga começam a duelar hoje (23), entretanto, o campeão Amapaense de 2020 será conhecido somente em 1º de outubro. Inicialmente, o segundo jogo da final seria em 7 de outubro, mas foi antecipado pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), na última segunda (21).A FAF e os finalistas, ainda buscam permissão, junto aos órgão reguladores de saúde, para que haja presença de público no Zerão na partida final. O objetivo é que 400 torcedores possam acompanhar o jogo decisivo.

Ontem, por meio do Twitter, o presidente da federação Netto Góes reiterou as tratativas para permitir o acesso da torcida no Zerão. Confira AQUI a tabela de classificação do Amapense.