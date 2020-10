Daniel Alves e jogadores do Flamengo lideram ranking no Instagram

Quem é o mais querido do Brasil? Se entre os clubes da Série A do Brasileirão essa pergunta, há alguns anos, tem como resposta o Flamengo, entre os jogadores não é bem assim. Levantamento do Ibope Repucom, que a Agência Brasil teve acesso com exclusividade nesta quinta-feira (1º de outubro), mostra que o mais querido está em São Paulo. Ou ainda, no clube do São Paulo. Com 31,5 milhões de seguidores no Instagram, Daniel Alves lidera o ranking na rede social, com quatro vezes mais seguidores que o segundo colocado, o atacante Gabigol, do Flamengo. Vale destacar, contudo, que Dani Alves, de 37 anos, nascido em Juazeiro (BA), atuou por 17 temporadas no futebol europeu, defendeu a seleção brasileira e chegou ao Tricolor paulista em agosto do ano passado.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, em segundo lugar, é o mais bem ranqueado do Flamengo, com 7,7 milhões de seguidores. Logo abaixo dele, aparecem mais dois companheiros do Rubro-Negro carioca: o lateral Filipe Luís, com 5 milhões, e o meia Diego, com 4,2 milhões, lembrando que ambos também tiveram passagem pelo futebol europeu. Fechando o Top 5 aparece o peruano Guerrero, atacante do Internacional, com 4 milhões de seguidores

José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom, destaca que os jogadores do São Paulo e do Internacional aparecem com uma participação distinta dos rubro-negros, pois têm uma representação bem maior junto ao torcedor. Os seguidores de Daniel Alves representam 80% do total de seguidores do São Paulo; no caso de Guerrero, esse percentual é de 43%. “A imagem desse jogador deve ser usada para potencializar o alcance das marcas que patrocinam os clubes”, salienta Colagrossi.

Jogadores impulsionam os clubes

Quem também tem grande representatividade no clube que defende é o atacante Fred, do Fluminense. Com 2,6 milhões de seguidores, ele representa 33% dos fãs do Tricolor no Instagram. No entanto, ele é apenas o 10º colocado no ranking individual. À frente dele aparecem outros três jogadores do Flamengo - Bruno Henrique (3,6 milhões), Éverton Ribeiro (3 milhões) e Arrascaeta (2,9 milhões) - e o meia Felipe Mello, do Palmeiras, com 2,8 milhões de seguidores.

O levantamento do Ibope Repucom apurou os números de 718 atletas na rede social, sendo que 92% deles têm conta ativa no Instagram. No total, com sobreposições, eles mexem com a paixão de 175,4 milhões de seguidores.

Não é à toa que os clubes com mais seguidores são os que aparecem com jogadores em destaque no ranking. Flamengo, São Paulo e Palmeiras representam juntos 57% desse total. O Flamengo, somando os seguidores de todos os atletas, chega a 46,2 milhões, mais de 26% do total, o que significa dizer que um de cada quatro seguidores de jogadores de futebol no Instagram está de olho em um atleta do Flamengo.

O Top 5 dos clubes conta, ainda, com o São Paulo (39,1 milhões); Palmeiras (13,8 milhões); Corinthians (cerca de 11 milhões); e Grêmio (pouco menos de 9,5 milhões).