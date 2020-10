Rio Branco e Atlético fazem clássico acreano na Série D do Brasileirão

Invictas na competição, as equipes Rio Branco-AC e Atlético-AC fazem clássico, nesta quinta-feira (1º de outubro), às 22h (horário de Brasília) pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos dois primeiros confrontos pelo Grupo 1, o Estrelão venceu uma e empatou a outra. Já o Galo Carijó, com dois empates, busca a primeira vitória no gramado da Arena Acreana, na capital Rio Branco (AC).

Os dois times foram vice-campeões no campeonato estadual. O Atlético-AC foi o segundo colocado no primeiro turno, enquanto o Rio Branco-AC foi vice no returno. Ambos foram derrotados pelo Galvez, campeão de 2020. No único confronto entre Rio Branco e Atlético este ano, Estrelão levou a melhor, vencendo por 2 a 1 no Campeonato Estadual.

Outros jogos da noite

No Grupo 6, serão dois confrontos às 19h. Em Alagoinhas (BA), no Carneirão, o Atlético-BA encara o Palmas, que ainda não pontuou. No mesmo horário, pelo Grupo 8, o Joinville recebe o São Luiz (RS), na Arena Joinville, em Santa Catarina.

Na Bahia, pelo Grupo 4 o líder Vitória da Conquista duela com o ABC, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), às 20h.

Resultados desta tarde

Pelo Grupo 8, teve confronte de gaúchos: o Caxias venceu fora de casa o Pelotas, por 2 a 1, na cidade de Pelotas (RS). No Grupo 3 . O vice-lanterna Floresta ganhou por 1 a 0 do Atlético-PB, jogando em casa, no Domingão, em Horizonte (CE). Já Potiguar de Mossoró e Central-PE não saíram do 0 a 0 em partida realizada no estádio Nogueirão, em Mossoró (RN).

TV Brasil transmite jogos no fim de semana

Na última quarta (30), a TV Brasil começou a transmitir jogos ao vivo da Série D do Brasileirão na televisão aberta - saiba AQUI como sintonizar -, por streaming no site da emissora, e também nos perfis da tevê nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.

No sábado (3), a partir das 16h (horário de Brasília), a TV Brasil transmite Gama-DF e Caldense-MG, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. A partida será narrada por André Marques, com comentário de Waldir Luiz , reportagem de Rodrigo Campos e produção local de Carlos Molinari.

E no domingo (4), o duelo entre Fast-AM e Independente-PA será transmitido na TV Brasil, a partir das 19h, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de André Marques, e produção da UMP (empresa contratada).

