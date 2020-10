Tênis: Thiago Monteiro é eliminado de Roland Garros

O tenista brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado neste sábado (3) do torneio de Roland Garros ao ser derrotado pelo húngaro Marton Fucsovics por 3 sets a 0 (parciais de 7-5, 6-1 e 6-3) na terceira rodada da competição disputada em Paris (França).

O adversário do húngaro nas oitavas de final da competição será o russo Andrey Rublev, que superou neste sábado o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 0 (parciais de 6-3, 6-2 e 6-3).

Brasil nas duplas

O Brasil ainda continua presente nos torneios de duplas. Entre as mulheres, Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter enfrentam as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara no próximo domingo (4).

Também no domingo, mas nas duplas masculinas, o mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic medem forças com o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.