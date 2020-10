Tubarão e Jaraguá fazem duelo direto pela zona de classificação

O ginásio Estener Soratto, em Tubarão (SC), recebe nesta segunda-feira (5) um duelo direto pela zona de classificação do Grupo C à próxima fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Em quinto lugar, com sete pontos, a equipe da casa recebe o Jaraguá, sexto, com quatro pontos, às 20h30 (horário de Brasília). As cinco franquias mais bem colocadas de cada chave, além do melhor sexto colocado entre os três grupos, avançam às oitavas de final.

A partida é válida pela sexta rodada da competição. Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogos são agendados gradativamente pela organização. Os times de Santa Catarina só foram liberados para atuar em casa no dia 25 de setembro, com a assinatura de uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde que autorizou a realização de confrontos de futsal profissional em cidades que não estejam sob risco "gravíssimo", conforme a matriz estabelecida pelo governo estadual.

O Tubarão chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Umuarama, líder do Grupo C, na última sexta-feira (2), no primeiro jogo da equipe em casa na temporada. Já o Jaraguá não vence desde o 4 a 3 sobre o atual bicampeão Pato, na estreia da equipe, ainda em agosto. De lá para cá, foram duas derrotas e um empate sem gols com o Joaçaba no sábado (3).

No ano passado, o duelo catarinense valeu vaga na semifinal da LNF. O Jaraguá venceu em casa por 4 a 2 e segurou o empate por 1 a 1 em Tubarão para ficar com a classificação. Com quatro títulos, a franquia aurinegra é a segunda maior campeã da Liga Nacional de Futsal, só atrás do Carlos Barbosa (cinco). Os tubaronenses buscam a primeira taça. A melhor campanha foi o quinto lugar de 2008.

No domingo (4), além da goleada do Pato sobre a Assoeva, por 5 a 2, transmitida ao vivo pela TV Brasil, Campo Mourão e Umuarama ficaram no 1 a 1 em Campo Mourão (PR). O ala Café colocou o time da casa em vantagem, mas o também ala Caio Jotinha, a menos de um minuto do fim, deixou tudo igual. Com 15 pontos, o Azulão retomou a ponta da chave - que havia sido assumida pelo Pato mais cedo. Os mourãoenses, com nove pontos, aparecem em terceiro.

