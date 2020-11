Alemanha mostra estar longe de renovação após surra da Espanha

A Alemanha, que pretende ter uma seleção renovada e pronta para disputar torneios Campeonato Europeu do ano que vem, está ficando sem tempo, e até agora as mudanças do técnico Joachim Loew não deram resultado. O massacre de 6 x 0 para a Espanha ontem (17) foi sua pior derrota em quase 90 anos, e só agravou o desempenho oscilante do time nos últimos meses. Loew minimizou a derrota, falando em um "dia desastroso", mas o treinador, que está há 14 anos no cargo, viu seu elenco ser eliminado na primeira fase de um torneio pela terceira vez consecutiva.

Campeã mundial em 2014, a Alemanha caiu na fase de grupos da Copa do Mundo seguinte. Poucos meses depois foi rebaixada da Liga das Nações por não ter vencido um único jogo, só permanecendo graças a uma mudança de regra. Aquele fiasco levou ao início da reformulação de Loew, que descartou vários campeões mundiais, entre eles Thomas Mueller, Jerome Boateng e Mats Hummels, em favor de jogadores mais jovens.

Mas a derrota para a Espanha significa uma nova saída na fase de grupos da Liga das Nações.