Após sofrer duas goleadas, Flamengo demite técnico Domènec Torrent

O técnico catalão Domènec Torrent não é mais técnico do Flamengo. O anúncio oficial foi feito pelo clube carioca na tarde desta segunda-feira (9), um dia após o time levar goleada de 4 a 0 do Atlético Mineiro e desperdiçar mais uma chance de chegar à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda goleada consecutiva do time na competição. Na rodada passada, o algoz foi o São Paulo, em pleno Maracanã. Na ocasião, o placar foi 4 a 1 a favor dos paulistas.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube.



A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

Torrent chegou no clube no fim de julho para substituir o português Jorge Jesus. Comandou a equipe em 26 jogos, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas, o equivalente a 63,8% de aproveitamento. Foram 42 gols marcados e 36 sofridos. Até a definição do substituto, a equipe será comandada interinamente por Maurício Souza, da equipe sub-20.

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Flamengo é o atual terceiro colocado. Tem 35 pontos, um a menos que o líder Internacional. Na quarta-feira (11) ,o Rubro-Negro encara o São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No final do mês, o time carioca visita o Racing (Argentina) no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.