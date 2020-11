Felipe Meligeni bate português e conquista primeiro ATP Challenger

Cerca de 24 horas após ser campeão de duplas no ATP Challenger de São Paulo, Felipe Meligeni levou o título da chave de simples do torneio. Neste domingo (29), o brasileiro de 22 anos venceu o português Frederico Silva, número 203 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/1), em uma hora e 36 minutos de partida.

Foi o primeiro título individual em nível Challenger do tenista paulista - que ocupa o 306º lugar do ranking mundial e deve ganhar mais de 50 posições na próxima atualização da lista. Até então, o sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni havia vencido quatro torneios de simples da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês), nível abaixo dos organizados pela ATP.

Felipe disputou uma final individual de Challenger pela primeira vez na carreira, assim como Silva. O brasileiro se impôs desde o início, quebrando duas vezes o serviço do adversário e fazendo 6/2 no primeiro set. Na parcial seguinte, o português equilibrou as ações, apesar de seguir com baixo aproveitamento do primeiro saque - inferior a 50%, ao longo da partida. O set foi definido no tie-break, onde o paulista teve atuação impecável, fechando o desempate em 7/1 e desabando em lágrimas de emoção após o ponto final.

“Estou sem palavras. Não esperava isso. Senti um pouco de pressão no segundo set, mas consegui seguir adiante. Tentei me manter o mais calmo possível. Eu tinha acabado de sacar em 6/5 para ganhar o jogo e sabia que daria certo. Joguei super bem, contei com uma dupla falta dele no fim, mas foi um jogo incrível, uma semana sensacional", disse Felipe, durante a cerimônia de premiação. E acrescentou: “Eu queria muito terminar o ano entre os 250 do mundo para poder disputar os qualificatórios dos Grand Slams [quatro maiores eventos do circuito mundial]. Tenho mais um torneio nesta semana [ATP Challenger de Campinas, no interior paulista] e quero baixar meu ranking ainda mais".

No sábado (28), Felipe levantou o troféu de campeão de duplas do ATP paulistano. A parceria com o venezuelano Luís Martínez superou a dos brasileiros Fernando Romboli e Rogério Dutra Silva por 2 sets a 0. Mais cedo neste domingo, Carol Meligeni - irmã mais velha de Felipe e também sobrinha de Fininho - conquistou o ITF do Cairo (Egito), batendo a russa Daria Mishina na final, em sets diretos.

Orgulhoso com os feitos dos sobrinhos, o tio publicou uma mensagem comovente no Instagram.