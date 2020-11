Série B: Confiança impõe primeira derrota ao Cruzeiro de Felipão

O técnico Felipão sofreu, nesta sexta-feira (27), sua primeira derrota no comando do Cruzeiro na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida realizada no estádio do Mineirão pela 24ª rodada da competição, a Raposa foi superada por 2 a 1 pelo Confiança.

Vestiário da união e da vitória! 🐲 pic.twitter.com/KLHYJxbSRj — Confiança (@adc_confianca) November 28, 2020

Até o jogo desta noite, sob o comando do experiente técnico, o time mineiro somava quatro vitórias e cinco empates.

Gol cedo

Mesmo jogando no território do adversário, a equipe de Sergipe começou melhor o confronto e conseguiu abrir o placar cedo. Aos 4 minutos o volante Guilherme Castilho cobra escanteio muito fechado e marca gol olímpico.

Aos 22 minutos o árbitro marca pênalti após a bola tocar na mão de Cáceres. Após muita reclamação, Renan Gorne cobra bem para vencer o goleiro Fábio e ampliar a vantagem do Confiança.

Diante de uma atuação tão fraca no primeiro tempo, o técnico Felipão opta por trazer o Cruzeiro para a etapa final com três mudanças. E as substituições dão resultado, pois aos 8 minutos Raúl Cáceres faz de cabeça após receber lançamento de William Pottker.

A partir daí a Raposa martelou a defesa da equipe sergipana, mas não conseguiu o segundo gol.

Próximos jogos

Com a vitória nesta sexta, o Confiança alcançou a 8ª posição com 35 pontos. Já o Cruzeiro permaneceu na 15ª posição com 28 pontos.

O próximo desafio do time mineiro será contra o vice-líder América-MG na quarta (2), enquanto o time sergipano recebe o Figueirense no Batistão um dia antes.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.