Paysandu supera Ferroviário por 3 a 0

O Paysandu derrotou o Ferroviário por 3 a 0, neste domingo (22) no estádio do Mangueirão, e permaneceu na quarta posição do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro com 25 pontos conquistados.

O Papão abriu o marcador cedo, com 3 minutos de confronto, graças a Marlon, que fez de cabeça após bola cruzada por Collaço.

E Marlon volta a marcar aos 3 minutos, mas na etapa final. Desta vez ele venceu o goleiro adversário com um chute forte.

O terceiro gol da partida saiu aos 10 minutos, após outra jogada de Collaço, que desta vez encontrou Victor Feijão, que bateu com violência para superar o goleiro Nícolas.

Outros resultados da Série C

Imperatriz 1 x 3 Vila Nova

Santa Cruz 1 x 2 Manaus

Jacupiense 3 x 2 Treze

Ituano 4 x 3 Boa Esporte

Tombense 2 x 0 Brusque

São José 0 x 0 Londrina

Volta Redonda 1 x 1 São Bento

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.