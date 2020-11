Série D: de olho na liderança, Goiânia-GO recebe Real Noroeste-ES

O duelo entre Goiânia-GO e Real Noroeste-ES neste sábado (28), às 16h (horário de Brasília), define o futuro das equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. Os goianos tentam se manter entre os dois primeiros colocados do Grupo 5 para terem a vantagem de decidir em casa o primeiro confronto da segunda fase. Os capixabas estão a um empate da classificação para o mata-mata. A partida, no estádio Olímpico de Goiânia, será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A rede vai tremer neste sábado (28) de #DiaDnaTVBrasil. Enquanto a equipe do Goiânia (GO) busca a liderança do grupo, o Real Noroeste (ES) luta pela última vaga. Quem leva a melhor? Às 16h!





O Goiânia ocupa o segundo lugar da chave com os mesmos 25 pontos da líder Aparecidense-GO, que fica na frente pelo saldo de gols (13 a 9). Com três pontos de vantagem para o Goianésia-GO, um empate garante ao Galo Carijó, pelo menos, a vice-liderança do grupo. Para disputar a primeira colocação, o Alvinegro tem que ganhar e torcer por um tropeço da Aparecidense, que visita o já eliminado Operário de Várzea Grande-MT.

As equipes do Grupo 5 encaram as do Grupo 6 na segunda fase. Se avançar na primeira posição, o Goiânia enfrenta o Tupynambás-MG. Caso se classifique em segundo, o adversário do Galo Carijó será o Atlético-BA. Se aos alvinegros restar o terceiro lugar, o confronto no mata-mata será contra o Gama-DF.

Para o jogo deste sábado, o lateral Danillo Ribeiro e o meia Miguel estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam o Goiânia. Na rodada passada, o time dirigido por Edson Júnior bateu o lanterna União Rondonópolis por 2 a 1 fora de casa.

Atualmente em quarto no Grupo 5, o Real Noroeste soma 19 pontos (três a mais que o Águia Negra-MS, com quem disputa a última vaga da chave no mata-mata). No confronto direto entre as equipes, no último sábado (21), os capixabas venceram por 3 a 1, encerrando uma sequência de cinco jogos sem triunfos. Além da pontuação superior, o Merengue possui 10 gols a mais de saldo que o rival do Mato Grosso do Sul. Se confirmar a classificação, o time de Águia Branca (ES) encara o Brasiliense-DF na segunda fase da Série D.

Pensando no duelo em Goiânia, o técnico Duzinho poupou boa parte dos titulares no compromisso da última terça-feira (24), contra o Serra-ES, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba (mesmo assim, o Real Noroeste venceu por 2 a 0). O meia Jonata, expulso no triunfo sobre o Águia Negra, desfalca o Merengue Capixaba neste sábado.

Real Noroeste e Goiânia se enfrentaram pela rodada de abertura da fase de grupos, no último dia 19 de setembro, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O time capixaba venceu por 2 a 1, com gols dos meias Aloísio e Igor Santos. O atacante Du Gaia descontou para o Galo Carijó.

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.