Tubarão conquista vaga para semifinal da Liga Nacional de Futsal

Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Tubarão venceu o Praia Clube por 6 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O jogo decisivo aconteceu na noite deste domingo (22) no ginásio Estener Soratto, em Tubarão (SC). O primeiro duelo terminou empatado em 2 a 2. O Magnus de Sorocaba será o adversário dos catarinenses na próxima fase.

Os donos da casa saíram na frente logo no início do confronto. Aos 3 minutos, Suelton abriu o placar para o Tubarão. Os mineiros não se abateram e empataram com Zazá aos 10. A virada aconteceria um minuto depois, com um lindo chute de Jonhy Kevin que ainda tocou no travessão antes de atravessar a linha do gol.

No começo do segundo tempo, o Tubarão voltou mordendo, com marcação alta, para forçar o erro da defesa do Praia. Aos 2, a bola sobrou para Suelton chutar de bico e marcar mais uma vez. A revirada viria na sequência em uma cobrança de falta ensaiada com Passamani. Mas os mineiros reagiram novamente com um toque de canhota de Humberto, após confusão na área que tirou até as traves do lugar.

Os catarinenses voltariam a ficar em vantagem com um chute de longa distância do goleiro Henrique que encobriu o colega de posição Gustavo. O quinto tento do Tubarão nasceria de mais uma jogada ensaiada, finalizada com tranquilidade por um livre Ronaldo dentro da área do Praia. Nos últimos segundos, Passamani marcaria o segundo dele e o último da goleada.