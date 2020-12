Série B: Guarani derrota Confiança e segue na briga pelo acesso

O Guarani segue vivo na briga pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), o Bugre recebeu o Confiança e venceu por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 29ª rodada da Série B. Foi o oitavo triunfo seguido do clube paulista jogando em casa, enquanto o sergipano sofreu a terceira derrota consecutiva pela competição.

No domingo o Bugre volta a jogar em casa, desta vez contra o Figueirense às 18h15.

Com 43 pontos e na oitava posição, o Guarani encerra a rodada a três pontos do Juventude, quarto colocado e última equipe na zona de acesso à primeira divisão. O Confiança está em 11º, com 39 pontos, a sete do G-4 e dez à frente da zona de rebaixamento.

O gol da vitória saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. O meia Pablo foi derrubado pelo lateral Djalma Silva na área. O meia Murilo Rangel cobrou e colocou os paulistas à frente. O Dragão pressionou atrás do empate, mas não superou a defesa bugrina, que garantiu o resultado positivo no Brinco de Ouro.

Os times voltam a campo no fim de semana. No sábado (19), o Confiança recebe a Ponte Preta às 19h (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju. No domingo (20), o Guarani volta a jogar em casa, desta vez contra o Figueirense, às 18h15. Os duelos são válidos pela 30ª rodada da competição.

Líder Chape fica no empate

Líder da Série B, a Chapecoense perdeu a chance de disparar na ponta ao ficar no empate sem gols com o Náutico na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os goleiros João Ricardo, da Chape, e Anderson, do Timbu, foram os protagonistas do primeiro tempo. Na etapa final, o volante Ronei quase colocou os catarinenses à frente, mas o zagueiro Camutanga salvou os pernambucanos.

O próximo duelo do Verdão é no próximo domingo (20), contra o América-MG, às 16h.

O empate levou o Verdão do Oeste a 58 pontos, cinco a frente do vice-líder América-MG, que pode diminuir a diferença se vencer o Figueirense na quinta-feira (16), às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Coelho, inclusive, é o próximo adversário dos catarinenses, no domingo, às 16h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com 29 pontos, o Náutico está no 18º lugar, na zona de rebaixamento, a dois pontos do Figueira, que pode aumentar a diferença para o Timbu se bater o América na quinta. Os pernambucanos voltam a jogar no sábado, às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, no estádio dos Aflitos, em Recife.

