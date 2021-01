Série D: Mirassol e Altos opõem melhores ataques entre semifinalistas

Oito dias após sediar o acesso do Mirassol-SP à Série C, o estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), será palco do primeiro dos embates entre os paulistas e o Altos-PI, no confronto pelas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (17) começa às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Neste domingo (17) tem mais Brasileirão #SérieD #aovivo na sua @TVBrasil. Quem será que vai avançar para a grande final da competição: @mirassolfc ou @OficalAltos? Às 16h fique ligado nessa disputa! É o #DiaDNaTVBrasil. Saiba como sintonizar na sua região: https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/EtUpyEFanu — TV Brasil (@TVBrasil) January 16, 2021

O Leão do interior paulista garantiu a promoção à terceira divisão nacional ao superar, duas vezes, a Aparecidense-GO nas quartas de final. A vitória por 3 a 2 no jogo de volta, realizado no último sábado (9), foi exibida pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Jacaré, por sua vez, assegurou a vaga na Série C ao atropelar o Marcílio Dias-SC por 5 a 1 há uma semana, no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI). O duelo também foi transmitido pela TV Brasil.

O confronto opõe os dois melhores ataques entre os quatro semifinalistas da Série D. O Mirassol balançou as redes 42 vezes e tem como artilheiro o atacante Fabrício Daniel, com nove gols. São três a menos que os atacantes Zé Love (Brasiliense-DF) e Wallace Pernambucano (América-RN), que lideram a estatística de goleadores da competição. Já o Altos marcou 40 gols, sendo (também) nove deles de autoria do atacante Betinho, que assinalou dois contra o Marcílio.

As duas equipes têm desfalques. No Leão, o goleiro Jeferson (terceiro amarelo) e o atacante França (expulso) estão fora. Em contrapartida, o lateral Luiz Henrique, que cumpriu suspensão diante da Aparecidense, pode voltar a ser relacionado e, inclusive, a figurar no time titular. Com isso, o lateral Moraes atuaria mais adiantado, como fez no primeiro jogo contra os goianos, que também foi no Maião, com vitória mirassolense por 2 a 1. Em casa, aliás, os paulistas têm ótimo retrospecto nesta Série D: dez jogos, nove vitórias e um empate.

O Jacaré, em contrapartida, tem quatro ausências. Além dos atacantes Jânio Daniel e Xilu, que já estavam contundidos, a equipe piauiense está sem o zagueiro Reinaldo Lobo, que voltou a sentir uma lesão na coxa, e o lateral Tiaguinho, suspenso pelo terceiro amarelo. O voo da delegação até o aeroporto de Guarulhos (SP), saindo de Teresina, saiu com atraso de aproximadamente três horas. Após a chegada em São Paulo, o elenco enfrentou quase 500 quilômetros até São José do Rio Preto (SP), cidade vizinha a Mirassol, onde está concentrado.

A partida de volta entre Altos e Mirassol será no próximo domingo (24), às 15h45, no Felipão. O time piauiense decide o confronto em casa por ter feito melhor campanha ao longo da Série D. O Jacaré somou 42 pontos, contra 38 pontos do Leão. O jogo também será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

