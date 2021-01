Vitória do Flamengo em clássico define semifinais da Copa Super 8

A Copa Super 8, torneio eliminatório que reúne os oito melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), teve os confrontos das semifinais definidos neste sábado (16). No clássico nacional que reeditou as últimas duas finais da Copa, o Flamengo superou o Sesi Franca por 90 a 79 e terá pela frente o Bauru, que, no duelo anterior, derrotou o Fortaleza Basquete Cearense por 69 a 61.

O outro confronto envolverá São Paulo e Minas Tênis Clube, que se classificaram na sexta-feira (15). O Tricolor venceu o Paulistano por 78 a 65, enquanto os minastenistas eliminaram o Mogi das Cruzes por 96 a 71. As duas semifinais serão disputadas na terça-feira (19), em horários que serão definidos pela Liga Nacional de Basquete (LNB).

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a competição é disputada em sede única, no ginásio Antônio Prado Júnior, do Paulistano, em São Paulo, sem presença de público. O campeão ganha vaga na edição de 2022 da Champions League das Américas, torneio equivalente à Libertadores no basquete masculino.

Os jogos

A vitória do Flamengo teve o ala-pivô Olivinha e o ala Chuzito González como protagonistas. O primeiro anotou um duplo-duplo, com 17 pontos e 11 assistências, enquanto o segundo foi o cestinha da partida com 19 pontos. O duelo contra o Franca foi equilibrado, e definido somente no último quarto. O Rubro-Negro foi mais eficiente nos arremessos de dois pontos, enquanto o rival paulista se perdeu em faltas, que culminaram em nove lances livres (oito convertidos) para os cariocas.

No jogo anterior, a classificação do Bauru já parecia encaminhada no terceiro período, quando os paulistas chegaram a ter 23 pontos de vantagem. No último quarto, o Fortaleza buscou a reação, mas não conseguiu reduzir a diferença para além de oito pontos. Os cearenses pecaram no aproveitamento: apenas um dos seis jogadores que estiveram em quadra nos dez minutos finais teve mais de 50% de acerto. O ala bauruense Gui Deodato, com 20 pontos, foi o cestinha da partida.

Na sexta-feira, o Minas evidenciou o porquê de ser o melhor time da temporada até o momento. Líderes do NBB ao fim do primeiro turno, os minastenistas dominaram o Mogi. No último quarto, mesmo rodando jogadores, o clube de Belo Horizonte chegou a ter 31 pontos de vantagem. O ala norte-americano Shaquille Johnson foi o maior pontuador do jogo (18) e ainda distribuiu duas assistências, enquanto o pivô JP Batista se destacou com 15 pontos, nove rebotes e mais três passes.

Já a vitória do São Paulo para cima do Paulistano mostrou que a lei do ex não funciona somente no futebol. Destaque do time alvirrubro no vice-campeonato do NBB em 2017, o ala Georginho fez 19 pontos, deu sete assistências e pegou cinco rebotes para o Tricolor. Tão participativo quanto ele foi o pivô Lucas Mariano, cestinha com 21 pontos. Apesar da derrota, o pivô Maique se destacou pelo time da casa, com 15 pontos e 11 rebotes (sete defensivos e quatro ofensivos).