Dupla de Stefani vence de virada na estreia do WTA de Adelaide

A semana começou bem para a paulistana Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter que estrearam com vitória no WTA 500 de Adelaide (Austrália) e se garantiram nas quartas de final que ocorrem amanhã (23). Stefani e Carter encararam na estreia as anfitriãs Ellen Perez e Samantha Stotsur. Após perderem no tie-break o primeiro set - 6/7 (7/9) - a dupla da brasileira se recuperou e levou as duas parciais seguintes por 6/3 e 10/4, selando a vitória por 2 sets a 1.

Nesta terça-feira (23), Stefani e Carter encaram nas quartas de final a theca Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac, em horário ainda a ser definido. As adversárias superaram com facilidade as norte-americanas Bethanie Mathek-Sands e Asia Muhammad, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Stefani e Carter começaram a temporada com o vice-campeonato no WTA 500 de Abu Dhabi, e no Aberto da Austrália saíram nas oitavas de final.