Melo e Tecau estreiam na madrugada desta sexta na Austrália

A temporada 2021 começa na madrugada desta sexta-feira (5) para o mineiro Marcelo Melo. Por volta da 1h (horário de Brasília), ele e o parceiro romeno Horia Tecau entram em quadra para enfrentar os norte-americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe, na estreia no Murray River Open, um dos dois ATP 250 programados para Melbourne, no Melbourne Park.

Depois de folgar na primeira rodada, a dupla, que é cabeça de chave 4, já começa o torneio jogando as oitavas de final. Os dois ATP 250 desta semana são preparatórios para o Australian Open, Grand Slam marcado para o período entre segunda-feira (8) e o dia 21 de fevereiro. Os jogos serão retomados nesta sexta após a rodada de quinta-feira (4) ter sido cancelada, depois que um funcionário de um dos hotéis em que os tenistas cumpriram quarentena testou positivo para Covid-19.

“Vamos com tudo, passo a passo, visando um bom resultado no Australian Open. Foram vários dias treinando junto com o Tecau”, afirmou Marcelo. Se passarem, o brasileiro e o romemo terão pela frente Ariel Behar (Uruguai) e Gonzalo Escobar (Equador). Essa partida ainda não tem data confirmada pela organização do torneio. Melo jogará os dois torneios com Tecau já que seu novo parceiro a partir de 2021, o holandês Jean-Julien Rojer, será pai em fevereiro e não viajou para a Austrália. Assim, iniciarão a parceria após o Australian Open. No ano passado, ao lado do polonês Lukasz Kubot, com quem formou dupla até o final da temporada 2020, parou na segunda rodada no Grand Slam.

No ranking mundial individual de duplas, Melo aparece na nona colocação, com 5.880 pontos. Tecau é o 22º, com 4.205, e Rojer o 24º, com 4.160 pontos.