Stefani e Hayley batem chinesas e vão à final do WTA de Adelaide

A paulistana Luisa Stefani e a parceira Hayley Carter, dos Estados Unidos, estão a apenas uma partida de conquistar o primeiro título deste ano no circuito mundial de tênis. A dupla se classificou à final do WTA 500 de Adelaide (Austrália), na madrugada de hoje (26), ao superar por 2 sets a 0 as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang, com parciais de 6/2 e 6/3.

A final será na madrugada deste sábado (27), às 2h30 (horário de Brasília). Stefani e Hayley disputarão o título com a chilena Alexa Guarachi em parceria com a norte-americana Desirae Krawcyki. Elas avançaram após eliminarem as norte-americanas Kaitlyn Christian e Sabrina Santamaria por 6/1 e 6/2.

A decisão de título de duplas será a segunda nesta temporada de Stefani e Carte. Em janeiro, elas ficaram perto de conquistar o WTA 500 de Abu Dhabi, mas após disputa acirrada com as japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara, a parceria Brasil-EUA perdeu e ficou com o vice-campeonato.